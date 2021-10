Bahnrad-Olympiasieger Hindes erklärt seinen Rücktritt

Manchester - Der zweimalige Teamsprint-Olympiasieger Philip Hindes hat seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt.

„Dies ist ein Moment, der in jeder Athletenkarriere kommt. Ich werde ein neues Kapitel und eine neue Karriere in meinem Leben verfolgen“, schrieb der 29-Jährige auf Instagram.

Der gebürtige Krefelder erreichte seine ersten internationalen Erfolge für den Bund Deutscher Radfahrer. 2009 gewann er Bronze bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Teamsprint. Nach dem Wechsel 2011 zum britischen Verband siegte er bei den Olympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro jeweils im Teamsprint. In diesem Jahr war Hindes, der einen englischen Vater hat, Ersatzmann für die Spiele in Tokio.