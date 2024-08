Saint-Quentin-en-Yvelines - Lea Sophie Friedrich steht zum Abschluss der olympischen Bahnrad-Wettbewerbe im Sprint-Finale und hat damit eine Medaille sicher. Die 24-Jährige siegte bei den Wettkämpfen im Velodrome von Saint-Quentin-en-Yvelines im Halbfinale gegen die Niederländerin Hetty van de Wouw in drei Läufen und trifft nun im Finale auf die Neuseeländerin Ellesse Andrews.

Friedrich holt damit die erste deutsche Einzelmedaille im Radsport seit Kristina Vogel, die 2016 in Rio de Janeiro ebenfalls in der Königsdisziplin Sprint Gold gewonnen hatte. Für Friedrich ist es die zweite Medaille bei den Sommerspielen in Paris. Im Teamsprint war sie mit Emma Hinze und Pauline Grabosch zu Bronze gefahren. Hinze schied im Sprint-Viertelfinale aus.