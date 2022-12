Bachsleitner Dritter bei Weltcup in Italien

Innichen - Der deutsche Skicrosser Niklas Bachsleitner ist beim Jahresabschluss im italienischen Innichen aufs Podest gefahren.

Zwei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaften in Georgien belegte der Freestyler aus Garmisch-Partenkirchen beim Weltcup am Donnerstag Platz drei. Für Bachsleitner war es nach 2021 das zweite Weltcup-Podium in seiner Karriere, ein Titel fehlt dem 26-Jährigen noch. Reece Howden aus Kanada holte sich den Sieg in Innichen.