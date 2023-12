Azure Ray gewinnt ESL One Kuala Lumpur

Knapp konnte Azure Ray das Finale des ESL One Kuala Lumpur gegen Gaimin noch drehen.

Kuala Lumpur - „Reverse Sweep“: In einem spannenden Finale der ESL One Kuala Lumpur hat Azure Ray mit 3:2 gegen den westeuropäischen Giganten Gaimin Gladiators gewonnen. Das erste große Turnier der neuen Dota-2-Saison ging somit an ein chinesisches Team.

„China hatte keine gute Saison letztes Jahr“, sagte ARs Spieler Jiang „tian ming“ An einer Übersetzung zufolge im Interview nach dem Finale. „Aber jetzt haben wir 2024 - das ist unser Jahr.“

Dabei sah es anfangs nicht gut aus für das chinesische Team. Gaimin lag nach zwei eindeutigen Siegen mit 2:0 vorne. Auch das dritte Spiel drohte an den Vizeweltmeister zu gehen, AR schaffte jedoch die Aufholjagd und spielte sich bis zum ersten Punkt. Die nächsten beiden Partien waren hart umkämpft, am Ende triumphierte AR aber beide Male und vollendete den „Reverse Sweep“.

Dota 2: Patch kurz vor Playoffs

Einige Stunden vor der K.o.-Phase veröffentlichte Dota-Entwickler Valve ein großes Update. Der Patch brachte einige neue Items sowie Änderungen an bereits bestehenden Gegenständen und Helden. Mitten im laufenden Turnier änderte sich dadurch die Spielweise, die Teams mussten ihre Anpassungsfähigkeit auf die Probe stellen.

„Für das Spiel generell macht mir das nichts aus, es ist cool und macht Spaß“, sagte Gaimins Spieler Marcus „Ace“ Christensen kurz vor dem Erscheinen des Patches im Interview mit der ESL. „Es ist aber eine kleine Herausforderung.“