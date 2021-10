Australian-Open-Start? Djokovic hat noch nicht entschieden

Jo Becktold/CSM via ZUMA Wire/dpa

Paris - Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob er bei den Australian Open im nächsten Jahr antreten wird.

„Ich werde entscheiden, ob ich nach Australien gehe oder nicht, nachdem ich die offizielle Erklärung von Tennis Australia gesehen habe“, sagte Djokovic in Paris. Beim Hallen-Turnier in Frankreichs Hauptstadt tritt der Serbe erstmals nach seiner US-Open-Niederlage wieder an.

Ob Ungeimpfte am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne, das am 17. Januar beginnt, teilnehmen dürfen, ist noch nicht offiziell entschieden. Die Auflagen wären wohl mit einer strikten zweiwöchigen Hotel-Quarantäne sehr streng.

Djokovic, genesen von einer Corona-Erkrankung im vergangenen Jahr, will seinen Impfstatus nicht offenbaren. „Das ist eine Privatsache“, erklärte der 34 Jahre alte Serbe in einem Interview. Die Frage danach sei unangemessen. Die Australian Open hat Djokovic neunmal gewonnen, zusammen mit dem Schweizer Roger Federer und dem Spanier Rafael Nadal hält er mit 20 Titeln den Grand-Slam-Rekord.