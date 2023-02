Aus im Achtel für HeroMarine bei IEM Katowice in Starcraft 2

Nur ByuN konnte den deutschen Starcraft-Spieler HeroMarine in den Gruppen der IEM Katowice schlagen.

Kattowitz - Die Enttäuschung ist ihm ins Gesicht geschrieben, während sein Kontrahent mit beiden Fäusten in der Luft jubelt: Gabriel „HeroMarine“ Segat ist im Achtelfinale der IEM Katowice gegen den Chinesen Li „Oliveira“ Peinan ausgeschieden (1-3).

„Ehrlich gesagt bin ich sehr enttäuscht, aber trotzdem eine tolle Leistung am Ende“, schrieb HeroMarine nach dem Turnieraus auf seinem Twitter-Kanal. In seiner Gruppe zeigte der Spieler von Mouz noch, warum er seit Jahren als bester deutscher Spieler gilt. Er holte sich den zweiten Platz (4-1) und gewann unter anderem gegen den Gruppenersten Cho „Maru“ Seong-ju, der bei den meisten Experten sicher in den Top Drei der besten Spieler der Welt gesetzt ist.

Zwei andere deutsche Teilnehmer blieben hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Beide wurden jeweils nur Fünfter in ihrer Gruppe (1-4). Auf ihren Twitter-Kanälen zeigten sich Julian „Lambo“ Brosig und Tobias „ShoWTimE“ Sieber enttäuscht.

„Ich hatte das Gefühl, dass sich mein ZvT in den letzten Wochen drastisch verbessert hat, aber das war leider nicht genug“, schrieb Lambo. „Ich treffe einfach schlechte Entscheidungen, wenn es am Wichtigsten ist“, resümierte er weiter.

ShoWTimE ratlos über Leistung bei IEM Katowice

„Ich habe in so ziemlich jedem Spiel sehr schlecht gespielt“, schrieb ShoWTimE. Fehlender Überblick auf der Minimap, schlechte Spielentscheidungen, langsame Finger: „Wirklich traurig, wenn man während des Turniers nicht einmal annähernd auf seinem normalen Niveau spielen kann. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum das bei mir so oft der Fall ist.“