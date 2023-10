Aus für Hanfmann in Shanghai in Runde zwei

Yannick Hanfmann ist in der zweiten Runde des Turniers in Shanghai ausgeschieden.

Shanghai - Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim Turnier in Shanghai in der zweiten Runde ausgeschieden. Nach einer Satzführung musste sich der 31-Jährige aus Weinheim dem an Nummer 29 gesetzten Amerikaner Christopher Eubanks mit 6:4, 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Bei dem mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Turnier sind damit nur noch der Hamburger Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff aus Warstein als einzige Deutsche dabei. Sie hatten in der ersten Runde jeweils ein Freilos und müssen noch ihre Zweitrunden-Matches bestreiten.