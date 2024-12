Bisher lief die Darts-WM für die Deutschen gut. In der zweiten Runde landet Gabriel Clemens allerdings keinen Volltreffer.

In der zweiten Runde der Darts-WM hatte Clemens keinen Erfolg.

London - Gabriel Clemens ist bei der Darts-WM in London ganz früh ausgeschieden. Der 41 Jahre alte Saarländer unterlag Außenseiter Robert Owen aus Wales in der zweiten Runde mit 1:3. Damit zieht Clemens, der vor zwei Jahren völlig überraschend ins WM-Halbfinale kam, nicht in die finale Turnierphase ab dem 27. Dezember ein.

Nach seinem Sieg lobte Owen die deutschen Fans: „Ich fand sie fantastisch.“ Sie seien sehr respektvoll gewesen. Und er ergänzte: „Sie haben meinen Namen gerufen. Das passiert nicht sehr oft.“ Owen hatte schon in Runde eins für eine Überraschung gesorgt und den Niederländer Niels Zonneveld mit 3:1 besiegt.

Die Deutschen hatten zuvor einen starken Start in das mit 2,5 Millionen Pfund (rund 3 Millionen Euro) dotierte Turnier im Alexandra Palace hingelegt. Kai Gotthardt besiegte den Schotten Alan Soutar, Ricardo Pietreczko gelang ein klarer Erfolg gegen Zong Xiao Chen aus China.

Vor Weihnachten werden in London die Runden eins und zwei ausgespielt. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen ruht das Turnier. Zwischen dem 27. und dem 30. Dezember finden die dritte Runde sowie das Achtelfinale statt. Beginnend mit dem Viertelfinale an Neujahr fällt Anfang 2025 dann die Entscheidung über den Weltmeister.