Äthiopierin Gidey läuft Rekord beim Valencia-Halbmarathon

Valencia - Die Äthiopierin Letesenbet Gidey hat beim Halbmarathon in Valencia einen Weltrekord aufgestellt.

Die 23-jährige Langstreckenläuferin ist bei ihrem Debüt über diese Distanz in 1:02:52 Stunden ins Ziel gekommen. Vor einem Jahr lief sie in der spanischen Stadt über 5000 Meter (14:06,62 Minuten) in Weltrekordzeit. Gidey ist auch Weltrekordhalterin über 10.000 Meter (29:01,03 Minuten).

Erst Anfang des Jahres hatte Marathon-Weltmeisterin Ruth Chepngetich über die 21 Kilometer in 1:04:02 Stunden den Weltrekord um eine Minute verbessert. Bei den Männern siegte Abel Kipchumba in 58,07 Minuten vor seinem kenianischen Landsmann Rhonex Kipruto (58:09).