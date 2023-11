In New York stellt der Äthiopier Tamirat Tola im Marathon mit seiner Siegerzeit von 2:04:58 Stunden einen Streckenrekord auf. Hendrik Pfeiffer wird Zwölfter, für die Olympia-Norm reicht es aber nicht.

New York - Weltmeister Tamirat Tola hat beim prestigeträchtigen Marathon in New York triumphiert. Der 32 Jahre alte Äthiopier gewann mit großem Vorsprung in 2:04:58 Stunden.

Damit verbesserte er den zwölf Jahre alten Streckenrekord des Kenianers Geoffrey Mutai (2:05:06 Stunden). Auf den zweiten Rang rannte Albert Korir aus Kenia in 2:06:57 Stunden vor Shura Kitata (Äthiopien/2:07:11).

Der 30 Jahre alte Hendrik Pfeiffer wurde Zwölfter, verpasste in 2:12:53 Stunden die Olympia-Norm aber deutlich. Allerdings war er bereits vor gut einem Monat beim Berlin Marathon am Start gewesen und hatte deshalb wohl nicht die Energie für eine schnellere Zeit.

Obiri setzt sich bei den Frauen durch

Tola war eigentlich nur als Ersatzmann kurzfristig für das Rennen durch die Häuserschluchten der US-Metropole verpflichtet worden, weil die drei ursprünglich schnellsten Läufer auf der Startliste abgesagt hatten. Darunter war Titelverteidiger und Boston-Sieger Evans Chebet (Kenia).

Die zweimalige 5000-Meter-Weltmeisterin Hellen Obiri setzte sich bei den Frauen in einem packenden Kampf einer Vierer-Gruppe durch und siegte in 2:27:23 Stunden. Für die 33-jährige Kenianerin ist es der zweite große Marathon-Erfolg nach dem Sieg im April in Boston. Im Endspurt hatte sie die Halbmarathon-Weltrekordlerin Letesenbet Gidey aus Äthiopien (2:27:29) noch abgehängt. Dritte wurde Sharon Lokedi (Kenia/2:27:33).