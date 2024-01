Atemwegsinfekt stoppt Biathlet Horn: Kein Start in Antholz

Biathlet Philipp Horn fällt in Antholz kurzfristig aus.

Antholz - Biathlet Philipp Horn muss kurzfristig auf einen Start beim Weltcup in Antholz verzichten. Der 29-Jährige zeige „typische Zeichen eines Atemwegsinfekts“, teilte der Deutsche Skiverband wenige Stunden vor dem Einzelrennen über 15 Kilometer (14.20 Uhr/ARD und Eurosport) mit.

„In Absprache mit Athlet, Trainer und Medizinteam haben wir uns entschlossen, diese Woche keine Wettkampfbelastungen mehr mit Philipp zu machen“, hieß es weiter. Horn belegte vor heimischer Kulisse in Ruhpolding zuletzt die Plätze elf im Sprint und 15 in der Verfolgung. In der Weltcup-Gesamtwertung liegt er auf Rang 21. Die verbandsinterne Norm für die Weltmeisterschaften vom 7. bis 18. Februar im tschechischen Nove Mesto hat er bereits erfüllt.