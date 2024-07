Paris - Angriffe auf das französische Bahnnetz haben kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele für Chaos und Beeinträchtigungen gesorgt. Unbekannte hatten in der Nacht auf Freitag an verschiedenen Orten Brandsätze an Anlagen der Bahn gelegt und damit die ohnehin große Angst vor Anschlägen in Frankreich befeuert.

Der geschäftsführende französische Premierminister Gabriel Attal sprach von „koordinierten Sabotageakten“. Auch der Chef der französischen Staatsbahn SNCF, Jean-Pierre Farandou, hält es für einen geplanten Akt, da die Taten an Gabelungen von Gleisen stattgefunden hätten. Die Staatsanwaltschaft hat bereits Untersuchungen eingeleitet. Die genauen Hintergründe der Tat sind allerdings noch unklar. Laut SNCF gab es Brandschläge auf drei Achsen: der Ost-Achse, die von Paris nach Straßburg führt; der Nord-Achse, auf der unter anderem der Eurostar in Richtung Ärmelkanal und London fährt und der Atlantik-Achse von Paris Richtung Südwesten. Laut SNCF wurde eine Tat auf der Südost-Achse verhindert. Demnach fanden die Anschläge in Courtalain, Croisilles und Pagny-sur-Moselle statt.

Urlauber und Olympiafans könnten viel Geduld brauchen

Die Auswirkungen auf das französische Schienennetz sind gravierend und werden wohl das ganze Wochenende bemerkbar sein. Nach Angaben der französischen Bahn müssen sich 800.000 Menschen auf Störungen und Zugausfälle einstellen. Jeder zweite Zug nach Osten, nach Norden und jeder vierte Schnellzug in Richtung Bordeaux sei betroffen, kündigte der geschäftsführende Verkehrsminister Patrice Vergriete an.

Auch auf der Route zum Stade de France im Norden von Paris - wo Rugbyspiele und die Leichtathletik-Wettkämpfe stattfinden - geht aktuell nichts. Allerdings hielten sich direkte Einschränkungen auf die sportlichen Events zunächst in Grenzen, weil am Freitag kein Training und kein Wettkampf auf dem Olympiaprogramm steht.

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Anschläge kaum nennenswerte Auswirkungen auf den Zugverkehr in Deutschland haben. Allerdings könnte es zu Behinderungen bei Zügen kommen, die von oder nach Straßburg oder Paris unterwegs seien.

IOC hat keine Sicherheitsbedenken

Von den Olympia-Organisatoren gibt es bislang noch keine Informationen, ob die Vorfälle Einfluss auf die Eröffnungsfeier am Abend haben. IOC-Präsident Thomas Bach zeigte sich allerdings nicht beunruhigt. „Wir haben volles Vertrauen in die französischen Behörden“, sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen seien getroffen worden. Die französischen Behörden würden zudem von 180 weiteren Geheimdiensten aus der ganzen Welt unterstützt, erklärte Bach.

Die Spiele in Paris werden mit einer pompösen Show auf der Seine offiziell eröffnet. Dabei sollen rund 45.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein.

Vor den Olympischen Spielen haben Polizei und Militär ihre Präsenz in Paris massiv verstärkt. Frankreich hatte im März die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Ende Mai vereitelten Ermittler Pläne für einen islamistischen Terroranschlag auf ein Fußballspiel während der Olympischen Spiele.

Die Reparaturen laufen auf Hochtouren. Denis Charlet/AFP/dpa