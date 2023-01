Amerikanerin Gauff gewinnt Tennis-Turnier in Auckland

Auckland - Die Amerikanerin Coco Gauff hat zum Start in die neue Tennis-Saison ihren dritten Titel auf der WTA-Tour gefeiert.

Die topgesetzte 18-Jährige setzte sich im Finale des Turniers in Auckland souverän mit 6:1, 6:1 gegen die Spanierin Rebeka Masarova durch. Gauff gab bei der mit 259.303 US-Dollar (243.615 Euro) dotierten Hartplatz-Veranstaltung keinen Satz ab.

Im Vorjahr hatte sie bei den French Open erstmals in ihrer Karriere das Finale eines Grand-Slam-Turniers erreicht und startet nun in guter Form in die Australian Open, die am 16. Januar in Melbourne beginnen.