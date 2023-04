Altmaier scheidet in Houston früh aus

In Houston hatte Daniel Altmaier gegen den Australier Max Purcell das Nachsehen und schied in Runde 1 aus.

Houston - Tennisprofi Daniel Altmaier (24) aus Kempen hat beim ATP-Turnier in Houston den Einzug in die zweite Runde verpasst. Gegen den 25 Jahre alten Australier Max Purcell verlor Altmaier am Karfreitag 4:6, 6:3, 3:6.

Das Duell war im dritten Satz und einer 4:3-Führung für Purcell wegen Regens zunächst abgebrochen worden. Nach der ungeplanten Pause blieb die Wende aus Altmaiers Sicht dennoch aus.