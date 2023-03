Planica - Deutschlands beste Skispringerin Katharina Althaus kann dem erfolgreichen WM-Comeback der Norwegerin Maren Lundby einiges abgewinnen.

„Ich freue mich auch für sie, dass sie wieder zurück ist. Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren nicht einfach für sie. Sie hat immer wieder gekämpft, auch mit ihrem Gewicht. Das gehört natürlich leider zu unserer Sportart dazu“, sagte Althaus nach dem WM-Einzelspringen auf der Großschanze von Planica. Hinter der Kanadierin Alexandria Loutitt belegten Lundby und Althaus die Plätze zwei und drei.

Lundby hatte die Olympia-Saison 2021/22 freiwillig ausgelassen, weil sie nach eigener Aussage „einige Kilo zu schwer für das höchste Niveau“ sei. Althaus, die in Planica dreimal Gold und einmal Bronze gewann, sagte nun: „Es ist für niemanden einfach. Aber sie hat’s geschafft und ist wieder zurück auf dem Podest. Gerade jetzt bei der WM. Sie hat es sich sehr verdient.“

Für die 28 Jahre alte Lundby war es der größte Erfolg seit ihrer Rückkehr in den Weltcup. „Ich bin überrascht von mir selbst. Nach all dem, was war, ist das mehr, als ich mir wünschen konnte“, sagte die Norwegerin.