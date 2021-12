Althaus beim Heimspiel Siebte - Kramer gewinnt wieder

Althaus sprang beim Weltcup in Klingenthal 120,5 und 115 Meter und verpasste damit die Podestplätze.

Klingenthal - Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus hat den erhofften Podestplatz zum Start ins Heimspiel-Wochenende in Klingenthal nicht geschafft.

Die 25 Jahre alte Oberstdorferin sprang 120,5 und 115 Meter und kam damit nicht über den siebten Rang hinaus. In der Vorwoche in Lillehammer hatte Althaus noch einen Sieg und einen zweiten Platz erobert.

Neben der Top-Athletin sammelten auch Lokalmatadorin Selina Freitag (24.), Juliane Seyfarth, Anna Rupprecht (beide punktgleich 26.), Luisa Görlich (28.) und Pauline Heßler (30.) Weltcup-Punkte. „Meine Sprünge waren heute nicht ganz optimal. Es hat ein bisschen was gefehlt an der Kante. Ich bin trotzdem zufrieden“, sagte Althaus in der ARD.

Der Tagessieg ging an die Österreicherin Marita Kramer, die nach Sprüngen auf 133 und 124,5 Meter ihre Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Die Norwegerin Silje Opseth und Ursa Bogataj aus Slowenien komplettierten das Podest. Am Samstag stehen im Vogtland Einzelwettbewerbe der Frauen und Männer an.