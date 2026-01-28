Bill Belichick hat in der NFL alles gewonnen. Niemand hat den Super Bowl so oft in die Höhe gereckt wie der langjährige Trainer der New England Patriots. Eine verpasste Ehrung sorgt für Erstaunen.

Canton - Bill Belichick hat es trotz seines Status als erfolgreichster Coach der NFL-Geschichte nicht im ersten Anlauf in die Ruhmeshalle des American Football geschafft. Wie ESPN unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete, verpasste der sechsmalige Super-Bowl-Sieger mit den New England Patriots die Mindestzahl von 40 der 50 Stimmen für den Einzug in die Hall of Fame und wurde darüber am Freitag informiert. Die Nachricht sorgte für große Verwunderung und Kritik. „Verrückt... Ich verstehe nicht mal, wie das möglich sein könnte“, schrieb Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs auf X.

Offiziell gibt die Hall of Fame die neuen Mitglieder erst am 5. Februar bekannt, bei einer Gala kurz vor dem Super Bowl. Belichick soll in einem Anruf darüber informiert worden sein, dass er im ersten Anlauf nicht aufgenommen wurde. „Was muss ein Mann denn tun?“, soll er laut ESPN-Informationen gefragt haben.

Der inzwischen 73 Jahre alte Coach war 18 Jahre lang für die New England Patriots verantwortlich und führte das Team in dieser Zeit zu neun Super-Bowl-Teilnahmen und sechs Siegen. Mit 333 Siegen in der Hauptrunde und den Playoffs liegt er hinter Don Shula (347) auf Rang zwei der ewigen Bestenliste. Als Chef der Verteidigung der New York Giants hatte er vor seiner Zeit bei den Patriots bereits zweimal den Super Bowl gewonnen.

Karriere von zwei NFL-Skandalen überschattet

Belichick ist allerdings auch eng mit zwei NFL-Skandalen verbunden. Für eine unter dem Namen „Spygate“ bekanntgewordene Affäre musste er eine Strafe über eine halbe Million US-Dollar zahlen, weil die Patriots dabei erwischt worden waren, wie sie die New York Jets ausspioniert und taktische Signale gefilmt hatten. Außerdem wurden die Patriots in Belichicks Amtszeit in der Causa „Deflategate“ belangt, als der Luftdruck in den Footbällen im AFC-Championship-Duell mit den Indianapolis Colts zu niedrig war und nicht den Regeln entsprach.

Belichicks Zeit bei den Patriots endete nach der Saison 2023/2024, er arbeitet inzwischen als College-Trainer in North Carolina. Die Aufnahme in die Hall of Fame ist insbesondere im US-Sport eine enorm prestigeträchtige Ehre.