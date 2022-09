Alcaraz und Swiatek ohne Probleme - Badosa scheidet aus

New York - Tennisstar Carlos Alcaraz ist problemlos in die dritte Runde der US Open in New York eingezogen. Der 19 Jahre alte Spanier besiegte den Argentinier Federico Coria mit 6:2, 6:1, 7:5. Am Samstag wartet Jenson Brooksby aus den USA als nächster Gegner auf den Weltranglisten-Vierten.

Bei den Frauen gab sich auch die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek keine Blöße. Die Polin setzte sich mit 6:3, 6:2 gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens durch. Swiatek wäre eine mögliche Achtelfinal-Gegnerin von Deutschlands letzter Turnierhoffnung Jule Niemeier, sollten beide ihre Drittrunden-Aufgaben am Samstag meistern.

Für die an Nummer vier gesetzte Paula Badosa ist das Turnier dagegen bereits beendet. Die Spanierin verlor 7:6 (7:5), 1:6, 2:6 gegen die Kroatin Petra Martic.