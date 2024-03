Alba kassierte in der Euroleague die nächste Niederlage.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin laufen in der Euroleague weiterhin der Konkurrenz hinterher. Der Bundesligist verlor beim spanischen Spitzenteam Baskonia Vitoria-Gasteiz klar mit 71:88 (34:42). Nach der 23. Niederlage im 28. Spiel bleibt Alba Schlusslicht in Europas Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Khalifa Koumadje und Matt Thomas mit je zwölf Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste verletzungsbedingt auf fast eine gesamte Mannschaft verzichten. Weltmeister Johannes Thiemann (Innenband), Gabriele Procida (Knie), Matteo Spagnolo (Muskelfaserriss) und Justin Bean (muskuläre Probleme) waren nicht einsatzfähig. Das Rumpfteam startete schlecht in die Partie, lag schon nach gut zwei Minuten mit 2:8 zurück.

Die Berliner taten sich offensiv wahnsinnig schwer und vergaben dann auch die einfachen Würfe. Bereits Ende des ersten Viertels wurde der Rückstand zweistellig (8:20). Erst Mitte des zweiten Abschnittes trafen die Gäste dann besser und konnten einen 16-Punkte-Rückstand bis zur Halbzeit zumindest halbieren.

Nun agierten beide Teams kurzzeitig auf Augenhöhe. Aber Alba gelang es kaum, die Offensive der Gastgeber zu stoppen, so dass sich der Rückstand nicht verringerte. Zu Beginn des vierten Abschnittes zog Baskonia dann aber wieder auf 20 Punkte davon (69:49). Ein kurzes Aufbäumen der Gäste in der Schlussphase änderte nichts mehr an der klaren Pleite.