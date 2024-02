Berlin - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Sieg im Ringen um eine gute Playoff-Platzierung eingefahren. Die Berliner gewannen daheim nach schwachem Start gegen den deutschen Meister ratiopharm Ulm mit 98:88 (49:46).

Für Alba war es der elfte Sieg im 16. Spiel, Ulm verlor im 19. Saisonspiel zum sechsten Mal. Beste Berliner Schütze war vor 8988 Zuschauern Sterling Brown mit 19 Punkten.

Die Hauptstädter lagen schnell 0:9 zurück. Offensiv gelang kaum etwas, und die Defensive zeigte sich - besonders unter dem Korb - sehr anfällig. So kam Ulm zu oft zu leichten Punkten, die Gäste trafen fast nach Belieben. Schon Ende des ersten Viertels war die Führung auf 16 Zähler angewachsen (28:12).

Im zweiten Viertel wachte Alba dann auf, verteidigte nun intensiver und kämpfte sich Punkt für Punkt wieder heran. Denn nun gelang auch den Ulmern nicht mehr alles. Rund zweieinhalb Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit glichen die Gastgeber zum 39:39 aus.

Noch vor der Pause gingen die Berliner sogar in Führung. Doch es blieb hektisch und umkämpft. Gegen Ende des dritten Viertels wurde der Ulmer Pacome Dadiet vom Spiel ausgeschlossen, nachdem er gegen den am Boden liegenden Tim Schneider nachgetreten hatte. Alba behauptete die knappe Führung und konnte sich am Ende dann entscheidend absetzen.