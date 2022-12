Achte Niederlage in Serie für Wagner-Brüder und Orlando

Toronto - Die Wagner-Brüder haben mit den Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum achten Mal in Serie verloren. Bei der 108:121 (48:64)-Niederlage bei den Toronto Raptors standen beide in der Startformation, enttäuschten aber.

Franz Wagner erzielte neun Punkte, Moritz fünf. Ab Mitte des dritten Viertels kamen sie nicht mehr zum Einsatz. Magic-Trainer Jamahl Mosley setzte zum Ende der Partie verstärkt auf seine Bankspieler, von denen vor allem Terrence Ross mit einer makellosen Wurfquote und 18 Punkten überzeugte.

Bester Werfer der Partie war Torontos O.G. Anunoby mit 32 Punkten, Pascal Siakam steuerte unter anderem 26 Punkte und zehn Rebounds bei. Die Magic haben mit nur fünf Siegen nach 24 Spielen die aktuell schlechteste Bilanz aller NBA-Teams.