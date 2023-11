Die Playoffs ganz sicher, im Prinzip die Meisterschaft: Mit diesen Ambitionen sind die Edmonton Oilers in die Saison gestartet. Die Zwischenbilanz nach zehn Spielen: Nur ein Team ist schlechter.

Achte Niederlage im zehnten Spiel: Oilers in NHL am Boden

Vancouver - Die Edmonton Oilers haben in der NHL trotz des fünften Saisontreffers von Leon Draisaitl schon wieder verloren. In Vancouver unterlag die Eishockey-Mannschaft den Canucks 2:6 und steht nach zehn Saisonspielen in der NHL schon bei acht Niederlagen.

Nur die San José Sharks, die bislang alle zehn Partien verloren haben, sind noch schlechter in die Saison gestartet. Draisaitl erzielte im zweiten Drittel den Anschlusstreffer zum 2:3. Die Oilers waren mit Ambitionen auf die Meisterschaft in die Saison gegangen und zählen bislang zu den größten Enttäuschungen der Spielzeit.