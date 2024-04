Augusta - Bryson DeChambeau hat sich mit einer beeindruckenden Auftaktrunde an die Spitze beim 88. Masters gesetzt. Der US-Amerikaner beendete bei stürmischen Bedingungen seine erste Runde im Augusta National Golf Club mit 65 Schlägen.

Der 30-Jährige, der sein Geld auf der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour verdient, benötigte damit einen Schlag weniger als der Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA. Der Münchener Stephan Jäger spielte bei seinem Masters-Debüt eine 74er-Runde und lag damit vorerst auf dem geteilten 54. Platz.

Allerdings konnten nicht alle 89 Spieler ihre erste Runde beim ersten Major-Turnier des Jahres beenden. Ein Gewitter hatte am Morgen für eine zweieinhalbstündige Verspätung gesorgt.

Woods jagt Masters-Rekord

Auch Superstar Tiger Woods ist einer von 27 Profis, die am Freitag ihre Auftaktrunde beenden müssen. Nach 13 von 18 Löchern lag der 48 Jahre alte Kalifornier auf dem Par-72-Kurs an der Magnolia Lane mit einem Schlag unter Par auf dem geteilten 17. Rang. „Der Wind war überall. Es war einer der schwierigsten Tage, an denen ich je teilgenommen habe“, sagte Woods, der nach seinen zahlreichen Verletzungen und Operationen nur noch bei wenigen ausgesuchten Turnieren an den Start geht. „Dem Körper geht es gut. Wir haben heute Abend noch einiges zu tun“, sagte er.

Der 15-malige Major-Sieger jagt in Augusta einen Rekord. Seit seinem ersten Sieg 1997 hat Woods kein einziges Mal den Cut beim Masters verpasst. Sollte er es auch dieses Jahr und damit zum 24. Mal in Serie schaffen, die beiden Runden am Wochenende zu erreichen, würde er alleine die Bestmarke halten.