Wevelgem - Ex-Weltmeister Mads Pedersen hat beim Rad-Klassiker Gent-Wevelgem mit einem der längsten Solos in der Geschichte des Rennens triumphiert. Der Däne holte sich nach einer 56 Kilometer langen Alleinfahrt zum dritten Mal nach 2020 und 2024 den Sieg im Stile seiner Rivalen Tadej Pogacar und Mathieu van der Poel. Diese hatten in den vergangenen Jahren ähnliche Klassiker-Siege gefeiert.

Pedersen, der auch ein hervorragender Sprinter ist, siegte nach 250,3 Kilometer mit einem Vorsprung von 52 Sekunden vor dem belgischen Europameister Tim Merlier und dem Italiener Jonathan Milan. Die entscheidende Attacke setzte er dabei am Kemmelberg, als die Konkurrenten nicht mehr folgen konnten. Der deutsche Klassikerspezialist Nils Politt konnte sich nicht in den Top Ten platzieren.

„Das ist verrückt. Ich habe nicht erwartet, so etwas zu schaffen. Ich hatte richtig gute Beine, also habe ich es versucht. Es hat funktioniert. Ich war noch nie in so einer guten Form“, sagte Pedersen.

Van der Poel und Pogacar nicht am Start

Am Freitag hatte sich Pedersen beim E3 Preis in Harelbeke noch als Zweiter van der Poel geschlagen geben müssen. Der niederländische Ex-Weltmeister und Tour-de-France-Sieger Pogacar hatten dieses Mal auf einen Start verzichtet und konzentrieren sich auf den nächsten Frühjahrsklassiker am nächsten Sonntag bei der Flandern-Rundfahrt.

Für Pedersen, der bereits Etappensiege bei allen großen drei Rundfahrten feierte, war es der 50. Profisieg seiner Karriere. In dieser Verfassung ist der 29-Jährige vor allem beim Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix in zwei Wochen ein Sieganwärter.