Orlando - Moritz Wagner hat in der NBA so viele Punkte in einem Spiel erzielt wie nie zuvor in seiner Karriere. Die Niederlage der Orlando Magic gegen die New York Knicks konnte der Weltmeister aber dennoch nicht verhindern. Beim 91:100 verbuchte Wagner als Einwechselspieler 32 Punkte und war damit der erfolgreichste Werfer der Partie. „Meine Punkte sind alle durch Leute gekommen, die für mich vorbereitet haben. Ich versuche einfach, mich selbst hier zu beweisen. Aber es spielt keine Rolle, wir haben verloren, also juckt es niemanden“, sagte der ältere Bruder des verletzten Franz Wagner.

Weil auch Paolo Banchero noch ausfällt, fehlen den Magic ihre beiden wichtigsten Profis. „Wir müssen als Gruppe etwas erwachsener werden. Jetzt, da unsere beiden besten Spieler raus sind, ist das eine gute Gelegenheit für alle“, sagte Wagner nach der ersten Heimniederlage in dieser Saison.

Da Silva kommt auf 20 Punkte

Als einziger anderer Magic-Profi punktete auch Tristan Da Silva zweistellig und kam auf 20 Zähler - ebenfalls Karrierebestwert. „Ich sage ihm immer, dass er aggressiv sein muss. Niemand schaut auf deine Prozentzahlen als Rookie. Nutz das und wirf. Du kannst nicht verlieren, das musst du ausnutzen“, sagte Wagner über den NBA-Neuling. „Er ist ein großartiger Spieler und wenn er das selbst versteht, wird er noch viel besser.“