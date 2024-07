Paris - Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben einen Tag nach ihrem Überraschungscoup gegen die USA die erste Niederlage bei Olympia kassiert. Auf dem Place de la Concorde verlor das Team in einem hoch spannenden Spiel 19:21 gegen Australien

Damit stehen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert nun bei einem Sieg und einer Niederlage. Nächste Vorrunden-Gegner in Paris sind am Donnerstag Kanada (09.30 Uhr) und Aserbaidschan (18.30 Uhr).

Distanzwurf bringt Niederlage

Die deutsche Mannschaft hatte große Probleme beim Rebounding und musste so einige Punkte hinnehmen. Dafür kamen die Deutschen durch schnelles Passspiel immer wieder zu einfachen Korblegern. In einem engen Spiel sorgte ein Distanzwurf von Alex Wilson für den australischen Sieg.

„Wir kennen die Stärken der Australier, aber wir haben ein paar Fehler gemacht“, sagte die 32 Jahre alte Brunckhorst. Trotzdem bleibt das Team zuversichtlich. „Wir haben heute mit zwei Punkten verloren. Wir haben gezeigt, dass wir auf Weltniveau spielen können. Wir haben gestern die USA geschlagen und zu Recht gewonnen“, sagte Brunckhorst.

Deutschland erstmals bei Olympia dabei

Die abgewandelte Form des Streetballs gewann in den vergangenen Jahren immer mehr an Popularität. 2021 in Tokio gehörte sie zum ersten Mal zum olympischen Programm. Deutsche Teams waren damals nicht dabei, der Titel bei den Damen ging an die USA. Gespielt wird nur auf einen Korb, von den vier Spielerinnen einer Mannschaft stehen drei gleichzeitig auf dem Feld.

Die besten zwei Mannschaften der Achtergruppe ziehen direkt ins Halbfinale ein, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs ermitteln in einer Extra-Runde die beiden weiteren Halbfinalisten.