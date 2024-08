In stark veränderter Besetzung treten die deutschen 3x3-Basketballerinnen nach dem Gold-Coup von Paris bei der EM in Wien an. Zum Auftakt gibt es einen Sieg und eine Niederlage.

Elisa Mevius (r.) ist als einzige Olympiasiegerin bei der 3x3-EM in Wien dabei.

Wien - Die deutschen 3x3-Basketballerinnen sind mit einem klaren Sieg und einer Niederlage in die Europameisterschaft in Wien gestartet. Das deutsche Team gewann zum Auftakt der Gruppenphase in Wien 21:7 gegen Rumänien. Im zweiten Spiel des Tages musste das DBB-Team eine 14:21-Niederlage gegen Polen hinnehmen. Die jeweils ersten beiden Teams der vier Dreier-Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Vom Gold-Team der Olympischen Spiele in Paris ist in Wien nur Elisa Mevius dabei, die gegen Rumänien mit sieben Punkte beste Schützin war und zudem fünf Rebounds holte. Svenja Brunckhorst hat ihre Karriere nach den Sommerspielen beendet, Svenja Greinacher kuriert ihre Handverletzung aus, und Marie Reichert bereitet sich auf ihre Club-Saison in Italien vor. Neben der 20 Jahre alten Mevius stehen deshalb Amelie Kröner, Victoria Poros und Ama Degbeon im deutschen Team.

Bundestrainer Samir Suliman hatte sich vor Turnierbeginn dennoch optimistisch gezeigt: „Alle Spielerinnen waren in der Olympia-Vorbereitung mit dabei, wissen, wie wir spielen und kennen sich aus dem Effeff“, hatte Suliman gesagt. Poros und Degbeon erzielten gegen Rumänien jeweils sechs Punkte, Kröner steuerte zwei Zähler bei.