25.000 Fans zugelassen: Deutsche Top-Stars beim Istaf

Das Internationale Stadionfest (Istaf) kann zum 100. Geburtstag eine Reihe deutscher Top-Leichtathleten vor bis zu 25.000 Zuschauern präsentieren.

Nachdem bereits Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sowie Diskus-Silbermedaillengewinnerin Kristin Pudenz ihre Teilnahme für die Veranstaltung am 12. September (15.00 Uhr) im Berliner Olympiastadion bestätigt haben, hat nun auch Hindernisläuferin Gesa Krause ihre Zusage gegeben.

„Berlin ist ein ganz besonderes Pflaster für mich“, sagte die 29-Jährige, „ich freue mich riesig, endlich mal wieder vor heimischem Publikum zu laufen. Es ist schon so lange her, daher ist es etwas ganz Besonderes.“ Krause startet an diesem Samstag zunächst beim Diamond-League-Meeting in Eugene über 3000 Meter Hindernis.

Auch Vetter dabei

Den fünften Sieg in Serie beim Istaf will Speerwerfer Johannes Vetter erkämpfen, der in Tokio den erhofften Olympiasieg als Neunter klar verpasst hatte. „Ich freue mich sehr auf Berlin – auf ein tolles Saisonfinale, das gleichzeitig den Urlaub einleitet und noch einmal ungeahnte Kräfte freisetzen kann“, sagte der 28-Jährige.

Aufgrund der aktuellen Infektionslage können sich bis zu 25.000 Personen im Olympiastadion aufhalten. Das Istaf verfährt nach dem 3G-Konzept, sod ass Geimpfte, Genesene und Getestete mit personalisierten Tickets Zutritt haben.