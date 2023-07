Bayonne - Obwohl nur sieben deutsche Radprofis bei der 110. Tour de France mitrollen, scheint das Interesse an der wichtigsten Rundfahrt der Welt in Deutschland recht hoch zu sein.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov wollen 23 Prozent der Deutschen das Rennen während der nächsten drei Wochen verfolgen.

Demnach wollen 12 Prozent die Tour live im Fernsehen verfolgen, 4 Prozent bevorzugen den Livestream, 2 Prozent wollen den Live-Ticker im Internet nutzen, und 5 Prozent informieren sich regelmäßig darüber, was passiert und wer die Etappen gewonnen hat.

70 Prozent der Deutschen wollen dagegen die Frankreich-Rundfahrt gar nicht verfolgen, was aber analog zu den TV-Quoten der vergangenen Jahre keineswegs ungewöhnlich wäre.

Die ARD freute sich am Wochenende bei den ersten beiden Etappen über unerwartet viele TV-Zuschauer, sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurde die Eine-Million-Marke geknackt. Am Sonntag verfolgten im Durchschnitt 1,30 Millionen Menschen das zweite Teilstück in der ARD, was nach Angaben des Senders einem Marktanteil von elf Prozent entspricht und die erfolgreichste Sportsendung des Tages war. Dazu ist auch Eurosport mit der Tour live auf Sendung.