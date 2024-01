Mit 20 Rebounds stellt Isaiah Hartenstein seinen Karrierebestwert ein und hat großen Anteil am NBA-Sieg der New York Knicks gegen die Memphis Grizzlies. Ein anderer Deutscher gibt sein Comeback.

Memphis - Mit einem bärenstarken Isaiah Hartenstein in der Startaufstellung haben die New York Knicks gegen die Memphis Grizzlies gewonnen und ihren Playoff-Platz in der NBA verteidigt.

Beim 106:94 kam der deutsche Basketball-Profi zu 12 Punkten und verzeichnete herausragende 20 Rebounds und 4 Blocks. Nach ausgeglichener erster Hälfte zogen die Knicks in der zweiten Halbzeit davon und sicherten sich den 23. Saisonsieg in der besten Basketball-Liga der Welt.

Für die Orlando Magic wurde die Rückkehr auf die Playoff-Ränge vor dem direkten Duell mit New York damit noch ein bisschen komplizierter. Ohne den weiter verletzt fehlenden Nationalspieler Franz Wagner unterlag das so stark in die Saison gestartete Team den Oklahoma City Thunder 100:112. Es war die dritte Niederlage in Serie und die siebte aus den vergangenen zehn Spielen. Moritz Wagner kam in 18 Minuten zu vier Punkten, vier Rebounds und zwei Vorlagen. Bester Profi der Partie war Shai Gilgeous-Alexander mit 37 Zählern für Oklahoma.

Nach mehr als zwei Monaten ohne Einsatz stand Maxi Kleber beim 108:118 der Dallas Mavericks wieder auf dem Feld. Der Würzburger hatte wegen der Folgen eines ausgekugelten Zehs seit November nicht mehr spielen können und kam beim Comeback für elf Minuten zum Einsatz. Dabei traf er einen seiner drei Würfe, sammelte zwei Punkte, holte einen Rebound und gab eine Vorlage.