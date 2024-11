Phoenix - Golf-Legende Bernhard Langer hat den Saisonabschluss der PGA Tour Champions in Phoenix gewonnen und damit eine imposante Serie fortgesetzt. Durch den Erfolg in Arizona gewann der 67-Jährige im 18. Jahr nacheinander ein Turnier auf der Senioren-Tour. Der Sieg in diesem Jahr ist besonders beeindruckend, da sich Langer erst vor gut acht Monaten abseits des Golfplatzes die Achillessehne gerissen hatte.

„Es ist unglaublich, ich kann es nicht beschreiben. Dieses Turnier zu gewinnen nach all dem, was ich durchgemacht habe und dann auch noch auf 18 Jahre in Serie zu stellen“, sagte Langer nach seinem Triumph. Der zweimalige Masters-Sieger betonte, dass er sich im Phoenix County Club in der Vergangenheit immer schwergetan habe. „Aber was das Lochen angeht, war das eine der besten Wochen meines Lebens“, so Langer.

Für den Anhausener war es insgesamt der 47. Turniersieg bei den Senioren. Zudem baute er seinen Rekord als ältester Turniersieger weiter aus.