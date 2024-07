Gruissan - Statt beim großen Finale auf den Champs Élysées haben die Sprinter der 111. Tour de France schon am Dienstag ihre letzte Chance auf einen Etappensieg. Das 16. Teilstück von Gruissan nach Nîmes ist weitgehend flache 188,6 Kilometer lang und wird nach dem zweiten Ruhetag mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Angelegenheit für die schnellen Männer.

„Dienstag wird meine größte Chance. Wenn man vorher gewettet hätte, hätte ich diese Etappe genannt“, sagte Pascal Ackermann. Der Pfälzer bestreitet seine erste Tour de France und sprintete bereits dreimal auf den dritten Platz.

Aufgrund der Olympischen Spiele in Paris endet die Tour in diesem Jahr in Nizza. Das führt dazu, dass von Mittwoch an keine flachen Etappen mehr auf dem Programm steht. Die Tour geht am Sonntag erstmals seit 1989 mit einem Einzelzeitfahren zu Ende.