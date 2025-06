Sunrise - Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der Finalserie um den Stanley Cup einen heftigen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Kanadier verloren Spiel drei bei den Florida Panthers deutlich mit 1:6. Die Panthers führen die Best-of-Seven-Serie mit 2:1 an. Draisaitl konnte in der Partie gegen die Titelverteidiger keine Akzente setzen und blieb ohne Scorerpunkt.

Bereits in der ersten Minute brachte Brad Marchand das Heimteam in Führung. Carter Verhaeghe (18.) erhöhte für die Panthers auf 2:0, ehe Edmontons Corey Perry (22.) auf 1:2 verkürzen konnte. In der Folge dominierte das Team aus Florida die Partie. Sam Reinhart (23.), Sam Bennett (28.), Aaron Ekblad (44.) und Evan Rodrigues (57.) stellten den Endstand gegen hoffnungslos unterlegene Oilers her.

Spiel vier um den Stanley Cup findet in der deutschen Nacht zu Freitag erneut in Florida statt. Um die NHL-Trophäe zu gewinnen, benötigt eines der beiden Teams vier Siege.