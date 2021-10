Zwangspause für Halles Turnstar: Schulterverletzung stoppt Lukas Dauser

Halle (Saale)/dpa - Der Olympia-Zweite Lukas Dauser muss nach einer Verletzung der linken Schulter etwa vier Wochen mit dem Training aussetzen. Wie der Deutsche Turner-Bund am Freitag mitteilte, war die Verletzung bereits Anfang vergangener Woche erfolgt.

Der Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele in Tokio am Barren leidet an einem Knochenödem unter dem Schulterdach, das nun durch konservative Behandlung ausheilen soll.

Deshalb musste der in Halle an der Saale trainierende Unterhachinger für die anstehenden Wettbewerbe wie den Swiss Cup am 7. November absagen. „Das MRT hat zum Glück etwas Entwarnung gegeben und gezeigt, dass alle Sehnen und Bänder dran sind. Ich bin zuversichtlich, dass es ab Dezember wieder aufwärts geht und ich im Frühjahr wieder voll am Start bin“, erklärte der 28-Jährige in der DTB-Mitteilung.