Zum Glück „gezwungen“

Bernburg/Magdeburg/MZ - Die mitgereisten Eltern jubelten. Selbst der gestandenen Magdeburger Trainerin Gabriele Wölfer standen die Tränen in den Augen. Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft (U17) im Rudern auf dem Baldeneysee in Essen holte der Vierer ohne mit dem Hallenser Cosmo Göring und den SCM-Trio Moritz Müller, Jannes Korthals und Jonas Protzmann völlig überraschend die Silbermedaille.

„Der zweite Platz bei der Deutschen Meisterschaft ist für mich bisher der größte Erfolg“

„Bei der Generalprobe in Hamburg hatten wir es noch nicht einmal ins A-Finale geschafft. Trotzdem hat uns unsere Trainerin nach dem Camp in Prieros, das uns unheimlich voranbrachte, eine Medaille zugetraut. Der zweite Platz bei der Deutschen Meisterschaft ist für mich bisher der größte Erfolg“, erzählt der aus Bernburg stammende Jonas Protzmann, der am 27. Februar 2006 in der Saalestadt das Licht der Welt erblickte.

Zu seinem „Ruder-Glück“ wurde der deutsche Vizemeister etwas gezwungen. Seine Mutter Christine kam bei einem Friseurbesuch auf die Idee, ihren Filius zum Sport zu schicken. „Sie war der Meinung, dass ich Bewegung nötig habe. So kam ich als damals Neunjähriger zum Bernburger Ruderclub“, so der Neuntklässler, der nach nur einem Jahr Training 2016 bereits Landesmeister im Einer wurde und auch drei Jahre später mit dem Vierer am Siegersteg in Zschornewitz anlegte.

Nach Probewoche fiel der Entschluss

Obwohl der Bernburger zur Spitze in Sachsen-Anhalt gehörte, konnte er sich erst im zweiten Anlauf zum Sprung an das Sportgymnasium nach Magdeburg entschließen. Dabei hatte Talente-Scout Toni Predel eine wichtige Rolle gespielt, der die Einrichtung in den Trainingslagern in Prieros immer wieder vorstellte. „Im Dezember 2019 habe ich eine Probewoche im Internat absolviert und mich danach entschlossen, im August 2020 nach Magdeburg zu wechseln“, erklärt Jonas Protzmann, der anfangs nur ein Problem hatte. Die lange Abwesenheit von der Familie machte ihm zu schaffen.

Sport und Schule brachte der Ruderer jedoch sehr gut unter einen Hut. Obwohl sich das Trainingspensum enorm erhöht hat. Statt drei stehen nun sechs Einheiten pro Woche auf dem Programm. Das wegen der Corona-Pandemie reduzierte Training auf dem Wasser hat der Bernburger zu seinem Vorteil genutzt und sich mit vielen Läufen, darunter auch einem Halbmarathon und der Teilnahme an der vom PSV Bernburg initiierten Challenge „In 80 Tagen um die Welt (immerhin über 200 Kilometer) in eine hervorragende konditionelle Verfassung für diese Freiluftsaison gebracht.

Dieser Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt, zumal er auch die Umstellung vom Skull- in den Riemenbereich dank seiner Ausbildung beim BRC sehr gut gemeistert hat. Jonas Protzmann saß im silbernen Sachsen-Anhalt-Vierer auf Schlag und steuerte das Boot. „Von den Dingen, die ich bei Maik Wartmann gelernt habe, profitiere ich noch immer“, dankt der Vizemeister seinem ersten Trainer beim Bernburger Ruderclub.