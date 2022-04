Zeitzer Beachvolleyball-Duo Eifler/Hünniger ist nicht zu schlagen

Zeitz/MZ - Die Vorfreude auf das kommende Wochenende ist bei Jakob Eifler und Lenny Hünniger nicht zu übersehen. Das junge Beachvolleyball-Duo von der SG Chemie Zeitz hatte sich am vergangenen Wochenende bei den Landesmeisterschaften der U16 in Barby souverän den Titel geholt und damit zugleich das Ticket für die Deutschen Meisterschaften an gleicher Stelle gebucht.