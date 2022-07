Zehnkämpfer Till Steinforth steht vor Abschied aus Halle

Halle (Saale) - Till Steinforth ist ein Mann mit vielen Talenten. In der Leichtathletik - das zeigt sein Zehnkampfsieg am letzten Wochenende in Bernhausen inklusive Norm für die U-20-EM in Tallin. Aber eben nicht nur. Der seit dem heutigen Freitag 19-Jährige will auch beruflich durchstarten. Ende August verlässt Steinforth Halle in Richtung USA. Studiert dann in Nebraska Architektur. Und trainiert dort weiter. Damit schlägt der Absolvent des Sportgymnasiums einen Weg ein, den der Verband gar nicht gerne sieht, weil zu viele Talente bereits auf der Strecke geblieben sind.

