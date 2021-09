WM-Silber mit 70: DDR-Olympionike beweist sich 49 Jahre nach Bronze erneut

Merseburg/MZ - Harald Gimpel wirkt mit sich im Reinen: „Ich freue mich über meinen zweiten Platz fast noch mehr als über so manche Goldmedaille“, sagt er. Der mittlerweile 70-Jährige ist inzwischen froh, dass er den ganzen Aufwand noch einmal betrieben hat: Auf die Welttitelkämpfe im Kanuslalom hatte sich der Bad Dürrenberger intensiv vorbereitet.

Im polnischen Krakow wollte Gimpel möglichst fit an den Start gehen, um in seiner Altersklasse nach Edelmetall zu greifen. Das Vorhaben gelang. Harald Gimpel wurde vor wenigen Wochen stolzer Vizeweltmeister bei den Senioren und erweiterte damit seine ohnehin schon umfangreiche Trophäensammlung um eine schöne Silbermedaille - der Lohn für das Training im Vorfeld.

„Bei der BSG Chemie Leuna habe ich mit dem Sport angefangen“

Doch hinter der Teilnahme des Routiniers stand lange Zeit ein Fragezeichen: Die Pandemie war ein Aspekt, der den Bad Dürrenberger zum Nachdenken bewog. Außerdem musste Harald Gimpel damit rechnen, dass er es unter Umständen mit weitaus jüngeren Konkurrenten zu tun bekommen könnte.

Und so kam es dann auch: Der 70-Jährige musste in der Altersklasse der 65-Jährigen antreten. „Das ist in dem Altersbereich dann schon ein enormer Unterschied.“ In seiner eigentlichen Altersklasse waren schlichtweg nicht genügend Konkurrenten am Start.

Ungewöhnlich ist das beim Kanuslalom nicht. Sich mit dem Sportgerät quasi den Fluss hinabzustürzen ist schon für Jüngere eine echte Herausforderung. Und das Abenteuer trauen sich im Alter dann nicht mehr allzu viele Sportler zu. Dass Harald Gimpel immer noch das Zeug dazu hat, hängt mit seiner langen Erfahrung zusammen: Bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert ist er Slalomkanute und als solcher außerordentlich erfolgreich.

Harald Gimpel holte 1972 Olympia-Bronze für die DDR

„Bei der BSG Chemie Leuna habe ich mit dem Sport angefangen“, erinnert sich Harald Gimpel. Das Bootshaus befand sich unweit des Elternhauses. „Es gab damals dort die legendäre Herbstregatta. Das habe ich mir angeschaut und bin so zu dem Sport gekommen“, erzählt der Bad Dürrenberger.

Der Rest ist Geschichte: DDR-Meisterschaften gewann Harald Gimpel bereits als Nachwuchsathlet - damals noch für die BSG. Später ging er den damals für Ausnahmetalente vorgesehenen Weg. Zum ASK Leipzig zog es den Bad Dürrenberger. Dort trainierte er unter anderem mit Siegbert Horn. Beide sorgten dann bei den Olympischen Spielen 1972 für Furore. Horn sicherte sich vor dem Österreicher Norbert Sattler Gold.

DDR-Kanute Harald Gimpel, hier 1973 bei der Slamlom-WM in der Schweiz. (Foto: imago/WEREK)

Über Bronze durfte sich der Bad Dürrenberger freuen. Allerdings war die Freude nicht ungetrübt. Denn Harald Gimpel hatte die beste Zeit hingelegt. „Ich hatte aber eine Torberührung mehr“, erinnert sich der 70-Jährige. Damals hatte ein solcher Fehler noch zehn Strafsekunden zur Folge - was Harald Gimpel schließlich den Olympiasieg kostete.

Das Video vom besagten Lauf hat Harald Gimpel heute noch. „Mein Schwiegervater hatte es mir damals geschenkt.“ Heute wie damals ist Ehefrau Martina der größte Fan. Sie begleitet ihren Mann zu den meisten Wettbewerben. „Würde sie nicht mitziehen, wäre das Ganze nicht möglich.“

Harald Gimpel fördert junge Kanu-Talente in Bad Dürrenberg

Auch in Krakow war Martina Gimpel mit dabei, um die Daumen zu drücken - was schließlich half. Beeindruckend war dann die Siegerehrung. Der neue Titelträger aus Italien verneigte sich vor dem Zweitplatzierten. „Er hatte sich die Spiele von 1972 als 16-Jähriger angesehen und war davon beeindruckt“, erfuhr der berührte Harald Gimpel den Grund für die Geste.

Harald Gimpel und sein Schützling Felix Sbeczka. (Foto: Gimpel)

Die Ehrung wurde dadurch noch emotionaler für den Bad Dürrenberger als die Siegerehrung 2013, als Harald Gimpel sogar Gold bei den World Masters Games in Turin geholt hatte. Ob der 70-Jährige noch einmal bei einem ganz großen Wettkampf angreifen wird, steht noch nicht fest. „Das habe ich eigentlich nicht mehr vor, aber wenn die Titelkämpfe nicht weit weg stattfinden sollten, könnte ich mich vielleicht noch einmal umentscheiden.“

Harald Gimpel wird aber auf alle Fälle weiterhin sportliche Erfolge im Blick haben: Als Trainer fördert er junge Talente in Bad Dürrenberg - wie etwa Felix Sbeczka oder Alwin Lippa. Das Duo wird er auch am Wochenende in München betreuen. Dort werden die neuen deutschen Meister im Nachwuchsbereich gesucht. Die Saison sei zwar von einigen Verletzungen seiner Athleten geprägt gewesen, aber dennoch traue er ihnen eine gute Platzierung zu, meint Harald Gimpel. Der erfahrene Bad Dürrenberger ist aufgrund seiner eigenen langen und erfolgreichen Karriere sicher das größte Vorbild.