Wird die Verbandsliga für eine Saison geteilt?

Halle (Saale) - Es heißt weiter Abwarten - trotz sinkender Inzidenzen und voranschreitender Impfkampagne. Im Amateurfußball herrscht nach wie vor Ungewissheit, wann endlich wieder das Mannschaftstraining aufgenommen werden darf, geschweige denn Punktspiele stattfinden können. Daher ist schon jetzt klar: Corona wird auch Einfluss auf die Saison 2021/22 nehmen.

In der Verbandsliga sollen nach derzeitigem Stand dann 20 Mannschaften gegeneinander antreten. Hieße: 38 Spieltage. Ein ambitioniertes Programm angesichts der vielen Unabwägbarkeiten. Beim Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) macht man sich deshalb Gedanken, wie eine „schlankere“ Runde aussehen könnte.

FSA denkt über schlanke Verbandsliga-Saison nach

Die Idee: Zunächst zwei Staffeln á zehn Mannschaften. Die besten fünf Teams aus den beiden Gruppen würden dann in einer Aufstiegsrunde spielen, die jeweils fünf schlechtesten in einer Abstiegsrunde. „Wir können uns das vorstellen“, sagt FSA-Vizepräsident Jörg Bihlmeyer. Er verweist aber auch auf die Umfrage des Internetportals „fupa“ , bei der es ein Votum für den bisherigen Spielmodus, also mit einer eingleisigen Verbandsliga, gab. 49 Prozent der über 600 Teilnehmer stimmten dafür.

Auch Lutz Schülbe, Präsident beim halleschen Verbandsligisten BSV Ammendorf ist kein Freund der Aufteilungsvariante. „Es ist keine schöne Lösung, sie ist aber wohl die einzig praktikable“, sagt er gleichwohl. Sollte tatsächlich mit 38 Mannschaften gespielt werden, müsste der Spielbetrieb bereits im Juli beginnen. Ob das möglich sein wird, ist für den ehemaligen HFC-Profi mehr als fraglich. „Daran glaube ich noch nicht“, sagt Schülbe. „Ich habe die Mannschaft über Monate nicht gesehen, nach der langen Pause braucht sie mindestens eine Vorbereitungszeit von vier bis sechs Wochen.“

SV Blau-Weiß Dölau sieht den Vorteil Fahrkilometer

Beim zweiten halleschen Verbandsligisten, dem SV Blau-Weiss Dölau, begrüßt man zuallererst, dass Ideen eingebracht werden. Fußball-Abteilungsleiter Torsten Kleinert sieht zudem durchaus Vorteile in einer kleineren Staffelgröße für den Verein. „Wir hätten dann nicht so viele Fahrkilometer.“ Die Variante wäre für ihn „einmalig“ denkbar.

Ein Start im Juli hingegen sieht auch er als schwierig umsetzbar. „Zu dieser Zeit befinden sich oft viele Spieler im Urlaub“, erklärt Kleinert. Was eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb angeht, äußert er sich aber grundsätzlich optimistisch. „Ich bin zuversichtlich, dass wir bald wieder starten können.“ (mz)