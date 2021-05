Wildcats unterliegen Thüringer HC im Derby

Die Wildcats mussten am am Samstag eine deutliche Niederlage gegen den Thüringer HC einstecken.

Halle (Saale) - Für die Erstligahandballerinnen von Union Halle-Neustadt gab es im mitteldeutschen Derby nichts zu holen. Der Aufsteiger unterlag am Samstag in heimischer Halle dem Topteam des Thüringer HC am Ende deutlich mit 25:35. Rein rechnerisch haben die Hallenserinnen vier Spieltage vor Saisonschluss den Klassenerhalt damit immer noch nicht sicher.

Nur in der Anfangsphase konnte der Gastgeber auf Tuchfühlung bleiben, führte zwischenzeitlich sogar mit 6:4 (9. Minute). Doch dann setzte sich der Gast mit seiner enormen körperlichen Präsenz immer besser in Szene, war vor allem im Konterspiel erfolgreicher als die Wildcats. Die hatten einmal mehr in Sophie Lütke ihre treffsicherste Akteurin.

„Wir waren vorne oft viel zu ungeduldig, haben den Ball viel zu schnell aufs Tor gebracht“, sagte die zehnfache Torschützin nach dem Abpfiff über ihre Mannschaft und sprach auch von zu vielen technischen Fehlern. Zudem habe man mit den verletzten Cecilie Woller und Pia Dietz den starken Mittelblock in der Abwehr schmerzlich vermisst.

Am 8. Mai kommt mit Titelanwärter Dortmund der nächste große Gegner zu Union in die Erdgasarena. (mz/Petra Szag)