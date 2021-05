Halle (Saale) - Es ging noch lange nach dem Abpfiff weiter mit dem Wettstreit. Als das sportliche Duell an diesem Samstagabend in der Erdgasarena vorbei war, da schien es den Handballerinnen auf dem Parkett vor allem darum zu gehen, den Sieger im Feiern zu ermitteln.

Und während das Spiel vornweg um Bundesliga-Zähler mit dem 22:39 doch eine eindeutige Angelegenheit für die Gäste von Borussia Dortmund gewesen war, so standen die Gastgeberinnen von Union Halle-Neustadt dem just in diesem Augenblick feststehenden neuen Meister in diesem einen Punkt um nichts nach.

„Klassenerhalt, Klassenerhalt“, kreischten die Wildcats losgelöst - auch wenn der schon seit einer Woche feststand. Swantje Heimburg nutzte die Chance, ihren Trainer mit einer Sektdusche nass zu machen. Und Nadine Smit überraschte ihre Mannschaftsgefährtinnen mit einem silbernen Pokal, auf dem das vorzeitig geschaffte Saisonziel verewigt ist.

Wildcats: Nadine Smit erfindet den „Klassenerhalt-Wanderpokal“

Die Idee dazu war der Spielerin, die seit 2015 eines der Gesichter der Mannschaft ist und die, weil sie keinen neuen Vertrag bekam, nächste Saison auf dem Parkett nicht mehr zu sehen sein wird, spontan gekommen. Auch um die Umsetzung einschließlich Gravur hatte sich Nadine Smit heimlich, still und leise gekümmert. „Das“, sagte Unions Stimmungskanone, „ist sozusagen ein Wanderpokal“. Heißt: Jeder darf ihn mal haben. Und wollte es offenbar schon an diesem Abend.

Nur einen Ballwurf entfernt tanzten die Dortmunderinnen über das Parkett. Mit goldenen Krönchen ausstaffiert und in bedruckten Meister-Shirts ließen auch sie die Korken knallen. Dank dieses Sieges über die Wildcats, dem 27. Erfolg im 27. Spiel dieser Serie, haben die Schwarz-Gelben sich vorzeitig den Traum erfüllt, der 2020 durch das jähe Saisonende wegen Corona geplatzt war.

Natürlich gratulierten die Hallenserinnen ihrem Kontrahenten, dem sie nur in der Anfangsphase auf Augenhöhe begegnen konnten. Dass sie ihrem Trainer den Wunsch erfüllen konnten, weniger als 40 Treffer zu kassieren und selbst mehr als 20 zu erzielen, ist sicherlich zweitrangig. Was viel wichtiger erscheint, ist die erneut bestätigte Erkenntnis: Die Chemie in dem noch jungen Wildkatzen-Team stimmt.

Überraschung für Wildcats-Abgänge gegen den BVB

Weil das Spiel ursprünglich der letzte Heimauftritt der Saison sein sollte (das Duell mit Benheim-Auerbach am 19. Mai ist ein Nachholspiel), hat sich gesamte Truppe für jene fünf Mädels, die gehen werden, etwas Besonderes einfallen lassen. Von Jenice Funke (wechselt nach Bremen), Sophie Lütke (Neckarsulm) Danique Boonkamp (Niederlande), Laura Winkler und Nadine Smit (beide Karriereende) waren die Familien „eingeflogen“ worden. Sie halfen im Org-Team mit und hatten deshalb getestet Zutritt zur Halle. „Die Überraschung ist gelungen“, sagte Laura Winkler ganz ergriffen und: „Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, so viel zusammen erlebt. Das macht es nicht einfach. Die Mädels sind für mich wie eine zweite Familie.“

Überblick: So läuft die Kaderplanung 2021/22 bei den Wildcats

Nadine Smit war zum Spiel sogar von ihren Teamkolleginnen abgeholt worden. Die Wildcats-Autos mit Fahnen geschmückt brachten sie als Korso von ihrem Zuhause nahe Bitterfeld bis an die Halle. „Alle hatten heute Spaß“, sagte sie bei einer kurzen Feier-Auszeit, der Rahmen sei eines Abschieds würdig. „Das war das perfekte Spiel.“ Abgesehen von der Pleite.

Sie herzte schnell noch einen Fan, der ihr mit beider Konterfei bedruckte Tassen zum Abschied überreichte und reihte sich wieder ein in die anhaltende Jubeltraube. Meister im Feiern sind Nadine Smit und ihre Wildcats. Darin besteht wohl kein Zweifel.

Frauen-Handball-Bundesliga: BSV Sachsen Zwickau steht als Aufsteiger fest

In der nächsten Erstligasaison wird sich Union auch wieder mit einem altbekannten Gegner aus Liga zwei auseinandersetzen: Der BSV Sachsen Zwickau machte mit einem 32:27 gegen TuS Lintfort vorzeitig den Aufstieg perfekt.

Nach 25 Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit kehrt der Verein aus Westsachsen in das deutsche Handball-Oberhaus zurück. Zwickau lieferte sich mit den Füchsen Berlin einen engen Zweikampf um den ersten Tabellenplatz, der zum direkten Aufstieg berechtigt.

Der BSV ist nunmehr Sachsens Nummer eins, hat den HC Leipzig nach der Insolvenz 2017 und dem Zwangsabstieg sowie den HC Rödertal (Abstieg aus Liga eins 2018) endgültig überholt. (mz)