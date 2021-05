Wildcats-Sommer-Planung: Trainingslager, Tests und alle wichtigen Termine

Die Saison als Aufsteiger endet für Handball-Erstligist SV Union Halle-Neustadt am 11.?Juni. In den darauffolgenden vier Wochen ist für den Zwölften dieser Coronasaison aktive Erholung angesagt.

Die drei neu verpflichteten Spielerinnen Simone Spur Petersen, Edita Nukovic und Julia Niewiadomska werden bis zum scharfen Trainingsstart ihre Wohnungen in Halle-Neustadt beziehen.

Überblick: Die Kaderplanung der Wildcats 2021/22

Mit dem 12. Juli beginnt die Vorbereitung erst einmal in Halle. Ab dem 30. Juli ist dann ein Trainingslager in Blankenburg geplant. In dieser Zeit wird auch ein Testspiel gegen Ligakonkurrent Blomberg-Lippe ausgetragen.

Am 21. August folgt der erste Auftritt in heimischer Halle beim eigenen Turnier. Eine Woche später ist die erste Pokalrunde, sieben Tage darauf startet auch schon die Liga. (mz/zag)