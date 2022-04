Wildcats setzen im Derby mit Thüringer HC auf ihre lautstarken Fans

Halles Simone Spur Petersen zeigt im DHB-Pokal gegen den Thüringer HC vollen Einsatz am Ball.

Halle (Saale)/MZ - Sogar in luftiger Höhe wird um jeden Fan gekämpft: Wer sich am Freitag auf Halles Ostermarkt eine Fahrt mit dem Riesenrad gegönnt hat, kann eines der nächsten drei Heimspiele von Union Halle-Neustadt in der Handball-Bundesliga zum Sparpreis miterleben.