Wildcats-Kader ist am Ende: Halle schenkt Heimspiel gegen Borussia Dortmund ab

Halle (Saale)/MZ - Die Handballerinnen vom SV Union Halle-Neustadt treten nicht zum Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 4. Mai an. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Halle schenkt die Partie kampflos ab, sie wird mit 2:0 Punkten und 0:0 Tore für Dortmund gewertet.

Hintergrund sind zahlreiche Corona-Erkrankungen und Verletzung, die den Kader der Wildcats komplett ausgedünnt haben. „Wir haben eine große Verantwortung für unserer Spielerinnen und wir sind jetzt an einen Punkt angekommen, wo wir uns schützend vor unsere Mannschaft stellen müssen, um weiter Verletzung auszuschließen“, sagt Sportdirektor Jan-Henning Himborn. Insgesamt 13 Spielerinnen stehen Trainerin Katrin Welter nicht zur Verfügung.

Darunter sind seit dem überraschenden Heimsieg der Wildcats gegen Neckarsulm am Wochenende zwei weitere Spielerinnen. Lea Gruber hat sich eine schwere Kreuzbandverletzung zugezogen und wird lange ausfallen. Die wegen der Personalnot extra reaktivierte Elisa Möschte erleitt einen Anriss des Kreuzbandes und muss zunächst einige Wochen pausieren. Anschließend soll über eine mögliche Operation entschieden werden.

Die Wildcats hatte wegen der coronabedingten Personalnot zuletzt wiederholt bei der Handball-Liga um Verlegung der Spieler gebeten, waren aber eiskalt abgeblitzt. Die kampflose Absage war nun offenbar der letzte Ausweg des Klubs.