Wildcats hoffen auf erneute Überraschung

Halle (Saale) - Die so wichtige Schlussszene war beim Videostudium gar nicht dabei. Jene, die zeigt, wie Sophie Lütke im Hinspiel gegen Blomberg-Lippe mit dem Abpfiff des Erstligaspiels vom Siebenmeter-Punkt aus den Ball eiskalt im Gästetor versenkte: 23:23. Einen Punkt gesichert.

„Für die Vorbereitung auf unser erneutes Duell spielt dieses Tor keine Rolle“, weiß Unions Kapitänin. Vielmehr haben sich die Wildcats im Schulungsraum am Donnerstag noch einmal vor Augen geführt, wie effektvoll sie vor vier Monaten das Tempospiel des Spitzenteams gestört, sie dem eigentlich ausgebufften Gegner mit einer kompakten Abwehr den Schneid abgekauft hatten.

Erinnern kann sich Sophie Lütke an ihr Tor trotzdem noch haargenau. Auch an den kollektiven Freudentaumel anschließend. Der eine, sicher nicht eingeplante Zähler des Aufsteigers gegen das um einem Europapokal-Startplatz kämpfende Topteam, „das war schon ein ganz besonderes Erlebnis“, bestätigt die im damaligen Spiel achtfache Torschützin.

Wildcats in Blomberb krasser Außenseiter

Das Kunststück am Sonntag in Blomberg zu wiederholen wird wahnsinnig schwierig, das weiß auch Sophie Lütke. Denn die Tabellendritten sind nun gewarnt. Und auf Revanche erpicht. Doch die Wildcats haben auch einen unglaublichen Antrieb. Mit noch einem einzigen Punkt nämlich hätten die Neulinge auch rechnerisch den Klassenerhalt sicher.

„Auf die Chancenverwertung wird es ankommen“, weiß Halles Trainer Jan-Henning Himborn, „wir müssen geduldig alle Angriffe ausspielen.“ Und hinten die Schotten dicht machen. Was gar nicht so einfach wird, denn mit den Verletzten Cecilie Woller und Pia Dietz fehlen die Säulen der halleschen Abwehr. Dazu kommt, dass Union drei Wochen lang nicht gespielt hat, weil ein Gegner coronabedingt nicht antreten konnte und danach wegen Länderspielen pausiert wurde.

Wieder reinzukommen in den Rhythmus, das wird also eine besondere Herausforderung. Sophie Lütke kann den spielfreien Wochenenden dennoch etwas abgewinnen. Sie sieht das als Zeit, in der Union noch mal durchatmen konnte - für die nächsten sechs Spiele in gerade mal vier Wochen.

Blombergs Nationalspielerin Nele Franz führt Bundesliga-Torschützenliste an

Handball gab es für sie trotzdem zur Genüge. Nicht nur, weil weiter trainiert wurde. „Ich hatte endlich mal Gelegenheit, mir andere Handballspiele angesehen“, erzählt die 31-Jährige. Im TV oder übers Internet verfolgte sie die Bundesliga der Männer und auch die Champions League. Wie die deutsche Frauen-Auswahl mit einem Sieg über Portugal das WM-Ticket buchte, natürlich auch. Da gab mit Nele Franz eine Blombergerin ihren internationalen Einstand. Mit 202 Toren führt die 21-Jährige auch in die Bundesliga die Torschützenliste an.

Wie man die in den Griff bekommt, das war auch Thema des Videostudiums. „Das können wir nur geschlossen als Mannschaft“, weiß Sophie Lütke. Ihre Nervenstärke wird trotzdem gefragt sein. (mz/Petra Szag)