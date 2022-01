Wildcats-Derby gegen Zwickau muss verschoben werden

Zwickau/Halle (Saale)/MZ - Das Derby zwischen dem SV Union Halle-Neustadt und BSV Sachsen Zwickau in der Frauen-Handball-Bundesliga kann nicht wie geplant am 5. Februar stattfinden. Am Freitag wurde das Spiel verschoben, ein Nachholterim steht noch nicht fest.

Grund für die Verlegung sind positive Coronafälle bei den Sächsinnen. Für die Wildcats aus Halle geht der Spielbetrieb damit erst am 12. Februar (19 Uhr) bei der SG BBM Bietigheim weiter.