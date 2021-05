Wildcats als Zaungast bei der Meisterfeier?

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund sind das Maß aller Dinge in der Frauen-Bundesliga.

Halle (Saale) - Konfetti-Regen? Vermischt mit Sektduschen? Die Wildcats werden am Samstagabend in ihrer Erdgas Arena Zeuge einer überschäumenden Meisterfeier. Denn Gegner im letzten Heimspiel der Handball-Bundesligasaison ist Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben sind das Nonplusultra der höchsten Spielklasse, haben in dieser Serie noch keinen Punkt abgegeben.

Höchst unwahrscheinlich, dass sie sich ausgerechnet gegen Aufsteiger Union Halle-Neustadt eine Blöße geben werden. Mit einem Sieg wäre der BVB auch rechnerisch durch und erfüllt sich seinen Traum vom ersten Meistertitel im Frauenhandball. Der war ihm im Vorjahr allein wegen des coronabedingten Saisonabbruchs verwehrt geblieben.

Wildcats-Talente können gegen den BVB viel lernen

Auch für die Gastgeberinnen wird das Duell ein besonderes. Wann haben Talente wie Lara Lepschi oder Lena Smolik schonmal die Chance, sich mit exzellenten Könnern wie Hollands Weltmeisterin Inger Smits zu messen? „Da können gerade unsere jungen Spielerinnen sehr viel für sich mitnehmen, sie werden sich sicher auch über kleine Erfolgserlebnisse freuen“, sagt Halles Trainer Jan-Henning Himborn.

Einen Ball im Tor halten, den schnellen Konter laufen, die gegnerische Torfrau überwinden - es gibt auch für den Außenseiter einiges zu holen. Und bei der großen Stunde des Dominators dabei zu sein, das könnte auch wie ein Motor wirken. „Feiern sollen sie, die Dortmunderinnen, das steht ihnen zu“, sagt Himborn und fügt angesichts der zu erwartenden Überbleibsel auf dem Hallenboden hinzu: „Die Rechnung für die Reinigung aber werden wir nicht übernehmen, sondern an die Verursacher weiterleiten.“ Die könnten sowas aus der Portokasse zahlen.

BVB-Handballerinnen mit Riesen-Etat

Der Etat der BVB-Handballfrauen, die in ihrem Verein sozusagen die kleinen Schwestern der großen Fußballer sind, soll sich im Millionenbereich bewegen. Zum Vergleich: Halles Bundesligateam muss mit etwa 400.000 Euro jährlich haushalten. Exorbitante Gehälter sind da nicht drin. Die Top-Verdienerinnen im deutschen Oberhaus - etwa wie eben vom BVB oder von Bietigheim - lassen sich ihren Job mit drei- bis fünftausend Euro monatlich honorieren. Noch höhere Summen - man spricht von 20.000 Euro pro Monat - sollen Stars in Ungarns Spitzenliga einstreichen.

In Halle gehen die meisten Spielerinnen „nebenbei“ arbeiten oder studieren. Halbprofi nennt man sie deshalb auch. Was sie nicht daran hindert, mit dem ganzen Herzen dabei zu sein. Selbst gegen Übermannschaften wie Dortmund, gegen die sie maximal an Erfahrung gewinnen können. (mz)