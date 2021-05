Wie es für Wasserspringer Timo Barthel nun weitergeht

Halle (Saale) - Die Party gibt es später. Gefeiert wird, wenn Timo Barthel wieder in Halle ist. Dienstagnacht hockte der Wasserspringer mit seinem Trainer Philipp Becker in einem Hotelzimmer in Tokio und knabberte an einem Brötchen. Die mit Folie abgedeckte Miniportion Hühnchen mit Nudeln vor sich auf dem Plasteteller erinnerte an Flugzeugessen - „und schmeckt auch so“, sagte er und ein müdes Lächeln huschte über sein Gesicht, „nämlich gar nicht“.

Um sich vor Corona zu schützen, seien sie abgeschottet worden von der Außenwelt. „Die Hygienevorschriften sind hier ganz streng. Wir Deutschen haben die zehnte Etage für uns allein, dürfen uns nur hier frei bewegen. Es gibt nicht mal Fenster, die wir öffnen können“, erzählte Barthel. Doch das alles lässt sich leichter ertragen, weil der sportliche Erfolg da ist: Platz vier beim Weltcupspringen vom Turm, dazu der Quotenplatz für Deutschland für die Olympischen Spiele ab Ende Juli - seinem Traum von einem Start bei den Spielen ist der 25-Jährige nun ganz nah.

Synchron-Aus mit Patrick Hausding belastet Timo Barthel

„Jetzt muss ich noch bei den deutschen Meisterschaften in einem Monat Erster werden, und dann darf auch mein Trainer mit zu den Olympischen Spielen“, sagte Barthel, damit wäre sein Glück perfekt. Den Coach da wieder an seiner Seite zu wissen, ist ihm wichtig. Auch dieses Erlebnis würde er nur allzu gern mit Philipp Becker teilen, nach all dem, was sie zusammen durchgemacht haben.

Dazu gehört auch die verpasste erste Chance im Synchronspringen vom Turm am Samstag mit Patrick Hausding. Weil Barthel zwei Fehler unterlaufen waren, fiel das Duo zurück. Am Ende fehlte nur eine Winzigkeit zu dem Olympiastartplatz. „Das“, sagt Barthel, „hat mir erstmal die Beine weggehauen.“

Timo Barthel: Gleich weiter zur EM in Budapest

Wohl auch deshalb tat er sich im Einzel-Vorkampf (16.) anschließend schwer. „Ich bin immer noch traurig und wütend. Aber ich habe mir gesagt: Warum hast du so hart trainiert, Verletzungen und Krankheiten überstanden - doch nicht, um hier zu scheitern“, gab er zu. Seinen vierten Platz nun nannte er „solide, mit Luft nach oben“.

„Die hat er tatsächlich“, bestätigte Becker, aber seine Leistung sei mehr als solide. Er hofft, dass sein Schützling den Aufwärtstrend bei der EM fortsetzen kann, die in einer Woche in Budapest beginnt. Da hat Barthel sogar drei Chancen, denn neben den beiden Turmdisziplinen startet er da auch noch vom Einmeterbrett. (mz)