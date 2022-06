Wie Blau-Weiß Zorbau mit der verkürzten Oberliga-Saison umgeht

Der NOFV hat eine Verkürzung der Spielzeit in der Oberliga beschlossen. Wie Zorbaus Präsident die Entscheidung sieht und wie der Verein damit umgeht.

Weissenfels/MZ - Die Planungen gehen offenbar auch schon ein Stück weit über die nächsten Wochen und Monate hinaus: „Wir führen schon jetzt Gespräche mit einigen Spielern“, erzählt Dietmar Neuhaus. Und was der Vorsitzende vom Oberligisten Blau-Weiß Zorbau erzählt, lässt nicht unbedingt vermuten, dass das berühmte Personalkarussell großartig in Schwung gebracht wird. „Es geht in erster Linie darum, die Mannschaft weitgehend zusammenzuhalten“, ergänzt der Vereinschef.