Wie Blau-Weiß Farnstädt das „Abenteuer“ Verbandsliga angeht

Blau-Weiß Farnstädt spielt in der neuen Saison in der Verbandsliga. Wie Vereinschef Jochen Conrad das Thema Aufstieg in Angriff genommen hat.

Blau-Weiß Farnstädt (weiße Trikots) spielt in der kommenden Saison in der Verbandsliga.

Merseburg - Blau-Weiß Farnstädt wird in der kommenden Saison in der Verbandsliga spielen. Vorstand und Trainer-Team einigten sich vor einigen Tagen darauf, die Aufstiegsoption wahrzunehmen. Die Euphorie ist Jochen Conrad immer noch anzumerken. Der Vereinsboss der Farnstädter kann den ersten Anpfiff in der kommenden Saison kaum erwarten. Dennoch haben er und sein Team lange gezögert, bis sie ihr Ok zum Aufstieg gaben.